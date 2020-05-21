شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه يكشف عن الثنائى الأجنبي المنتظر للزمالك في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه عبر " لايف الخليج 365 " أن الزمالك بدأ في التفكير في التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد وحدد الثنائى وجدي كشريدة ظهير النجم الساحلي واري بابل جناح اول اغسطس الأنجولي هما الثنائي الاجنبي الاقرب للانضمام الي صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد حيث تنتهي عقودهما مع أنديتهما بنهاية الموسم الحالي .

أضاف محمد شبانه في برنامجه " مع شبانه " : محمد أوناجم من الوارد رحيله وبابل سيكون بدلاً منه و أيضاً كشريدة بديل للهارب حمدي النقاز ، و أري أن الدوري المصري أو الزمالك به لاعبين مميزين في مركز الظهير و الجناح الأيمن على رأسهم حازم إمام و أحمد زيزو الذى يجيد اللعب في هذا المركز و ناشئ الزمالك أحمد عيد بالإضافة إلى رجب بكار لاعب بيراميدز و باهر المحمدي أفضل من الأجانب.

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تابع شبانه في لايف الخليج 365 عبر صفحات فيسبوك : جهاز الزمالك أشاد بإمكانية الثنائى كشريدة و الأنجولي بابل لذا ستحسم ادارة الكرة بالزمالك مع كارتيرون المسالة للتحرك نحو ضمهما في حالة استمرار عدد الأجانب بالموسم الجديد بنفس عدد الموسم الحالي اي ان الفريق وقتها سيستطيع الحفاظ علي ساسي وبن شرقي ومعهما أوناجم الي جانب ضم الثنائي كشريدة وبابل مع تسويق كاسونجو وضم مهاجم محلي بدلا منه.

لايف محمد شبانه بالكامل

محمد شبانه فى لايف الخليج 365