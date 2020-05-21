شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجتمع بعد العيد لوضع اللمسات الأخيرة لخطة عودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي ، اجتماع عقب عيد الفطر المبارك لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التي وضعها الاتحاد لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة ، حيث يعقد معظم الاجتماعات الآن للجان الفنية لوضع الجدول المقترح عند عودة النشاط بعد قرار المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالعودة المتدرجة للنشاط اعتباراً من 15 يونيو المقبل ، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلي مناقشة طريقة العمل الادارية داخل الاتحاد خلال الفترة القادمة ومناقشة ما تم من تقدم فى عمل قاعدة بيانات لجميع أفرع اللعبة وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد وتفعيل دوره لخدمة كل أطراف اللعبة .

ومن المنتظر ، أن يناقش اتحاد التنس، استعدادات كل من اللاعب محمد صفوت واللاعبة ميار شريف وتحديد خطة بديلة لهما بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل.

وكان اتحاد التنس ، قد عرض خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد ، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 .

وجاءت الخطة التي وضعها اتحاد التنس لمحمد صفوت وميار شريف، بإقامة معسكر داخلي لصفوت منذ شهر مارس الماضي في أحد الأندية حتي عودة النشاط الدولي للتنس، فيما تقوم ميار شريف بالاستعداد خلال معسكر في إسبانيا .

Advertisements