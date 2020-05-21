شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” يكشف عن بديل رمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج "مع شبانه" في لايف الخليج 365 " أن الأهلي استقر على رحيل رمضان صبحي والعودة لناديه هدرسفيلد الإنجليزي ، و بالتالي بدأ البحث عن أكثر من لاعب لحل مكان رمضان صبحي الذى يفضل الإحتراف و العودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل من ناحية و أيضا المقابل المادي الكبير الذى سيطلبه النادي الإنجليزي.

تابع شبانه في لايف الخليج 365 : أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب هو البديل الذى استقر مسئولو الأهلي على التعاقد معه ليحل مكان رمضان صبحي و أنه البديل الأنسب لرمضان صبحي خاصة بعد حصول الأهلي على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر لضم طاهر طاهر من المقاولون العرب مؤكدا انه المهاجم المصري الوحيد الذي يري انه سيمثل اضافة فنية للفريق حال انضمامه ،مؤكدا انه في حالة رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء فترة اعارته سيطلب ضمه بالإضافة للتعاقد ايضا مع مهاجم اجنبي سيقوم باختياره خلال الفترة القادمة.

أضاف شبانه أن الأهلي سيفتح خزائنه للتعاقد مع طاهر محمد طاهر أحد افضل اللاعبين في الدوري المصري ، مؤكداً أن هناك مفاوضات من الزمالك مع طاهر ولكن اللاعب سيكون أقرب للأهلي في الموسم الجديد.