شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف الخليج 365 ": فيفا يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن الاتحاد الدولي –فيفا- يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، والأزمة ما زالت قائمة لأن اللجنة الخماسية تطلب تطبيقه بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.

أضاف محمد شبانه عبر برنامجه مع شبانه على صفحات الخليج 365 : اللجنة الخماسية تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي وبالتالي قراراتهم من فيفا و مرتباتهم من فيفا ولم يتم تعيينهم من قبل وزارة الرياضة أو خلافها ، و بالتالي القرار النهائي في اللائحة لن يكون للجنة الخماسية بل للاتحاد الدولي لأنهم موظفين عند فيفا.

أكد محمد شبانه في لايف الخليج 365 : " القول الفصل في بند الـ8 سنوات سيكون للاتحاد الدولي ومندوبة فيفا سارة ساليمون التي تتعامل مع اللجنة الخماسية ، ثم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في حالة إقامة العمومية لاعتماد اللائحة.

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