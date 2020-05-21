شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. "كرة النار" رياضة إندونيسية خطيرة باستخدام الكيروسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة النار من الألعاب الشهيدة والغريبة، وهى رياضة مثل لعبة كرة القدم التقليدية، ولكن الفرق أن كرة القدم المعروفة وكرة القدم النارية وسيلة اللعب بأنه يجب أن تكون الكرة مشتعلة، حيث إن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

كرة النار من الرياضات الخطيرة، خاصة أنها تتطلب غمر الكرة بالكيروسين لفترة أسبوع حتى تكون قابلة للاشتعال وتظل مشتعلة طوال المباراة، ويجب على اللاعبين اللعب بالكرة دون ارتداء أحذية أو أى وسيلة لحماية أقدامهم من لهب الكرة المشتعلة.

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وجاءت فكرة رياضة كرة النار من عند الإندونيسين ، حيث قاموا بعمل تطوير لكرة القدم وأطلقوا عليها الـ fire ball، وهى نفس قواعد كرة القدم ونفس الملعب ولكن بالكرة مشتعلة.