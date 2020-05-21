شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 تصريحات من احتفالية الأهلي بمرور 20 عاما على تتويجه بنادي القرن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأهلي بمرور 20 عاما على تتويجه بلقب القرن الإفريقي بعدما حصل الراحل رئيس الأهلي الأسبق على جائزة نادي القرن العشرين من قبل الاتحاد الإفريقي في الاحتفالية التي أقيمت بجنوب إفريقيا.

وحرصت قناة الأهلي على جلب كم هائل من النجوم للإدلاء برأيهم في النادي الأهلي وتتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي.

واستضافت قناة الأهلي شخصيات عامة من داخل مصر وخارجها منها الرياضية والثقافية والفنية للحديث عن إنجازات وعظمة النادي الأهلي.

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واحتفل وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الاسبق بذكرى تتويج ناديه بجائزة نادى القرن عبر ستورى انستجرام حيث نشر صورة للمايسترو صالح سليم رئيس الأهلى الراحل أثناء تسلمه الجائزة وعلق قائلا : " عيدك عيدين يا أهلى" فى إشارة لعيد الفطر وعيد الاحتفال بجائزة القرن ، ففى 22 مايو عام 2001 تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى جائزة نادى القرن والتى توجت بها القلعة الحمراء كونه أكثرالأندية الأفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين منذ 18 عاماً، وأقيم حفل ضخم لاختيار نادى القرن فى مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية فى الثانى والعشرين من مايو لعام 2001، وتسلم المايسترو جائزة نادى القرن الأفريقى ممثلا عن النادى الأهلي.

وفتح مسئولو نادى الزمالك ملف نادى القرن العشرين مجددًا، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلى "الغريم التقليدى" بهذا اللقب، وقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، تصعيد الأمر هذه المرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، من خلال تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، تمهيدا لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويرى مسؤولو الزمالك أنهم الأحق بالحصول على اللقب، والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مطلع الألفية الثالثة، مستندين على أنهم الأكثر تتويجاً بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء.