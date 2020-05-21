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الدولى للسلة يستفسر عن موعد استئناف النشاط فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد الدولى لكرة السلة نظيره المصرى للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس ، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، قال فيها إن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، موضحاً أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.

وعن عودة الدورى الممتاز، أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة يجب أن يقوم بمسئوليته مثل باقى الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الأندية لوضع خطة عودة الدورى الممتاز وباقى الدرجات وتقديمها للحكومة، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وفقا للضوابط والاحترازات التى وضعتها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيا. وأشار صبحى إلى أن الحكومة والوزارة توفر الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الأجواء المناسبة لاستمرار النشاط.

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