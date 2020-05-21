إدوارد لاعب المقاولون : كالديرون قدم مستويات رائعة في مصر والجوهري أقرب صديق

أشاد الكولومبي لويس إدوارد محترف فريق المقاولون العرب، بمواطنه، كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات جيدة بالدوري المصري خلال فترة تواجده الدراويش.
وأضاف إدوارد في تصريحاته لبوابة " الوفد": " أعتقد أن هناك لاعبون لاتينيون
وأشار إدوارد:" أقرب صديق لي بالفريق، هو يوسف الجوهري، نحن على تواصل مع بعضنا دائما، ونتحدث مع بعضنا كثيرًا". وانضم لويس إدوارد محترف المقاولون العرب، إلى النادي في عام ٢٠١٨ بصفقة انتقال حر.
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