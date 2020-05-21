إدوارد لاعب المقاولون : كالديرون قدم مستويات رائعة في مصر والجوهري أقرب صديق

أشاد الكولومبي لويس إدوارد محترف فريق المقاولون العرب، بمواطنه، كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق، مشيرًا إلى أنه قدم مستويات جيدة بالدوري المصري خلال فترة تواجده الدراويش.

وأضاف إدوارد في تصريحاته لبوابة " الوفد": " أعتقد أن هناك لاعبون لاتينيون

لعبوا هنا بالدوري بشكل جيد، كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق، أعرفه ، هو صديقي، ولاعب رائع". وتابع محترف المقاولون العرب صاحب ال ٢٧ عامًا :" هو من بين اللاعبين آخرين جاءوا للعب هنا، و قدموا كرة قدم جيدة بالدوري، وأعتقد بأنني اللاعب اللاتيني الوحيد بالنادي".وأشار إدوارد:" أقرب صديق لي بالفريق، هو يوسف الجوهري، نحن على تواصل مع بعضنا دائما، ونتحدث مع بعضنا كثيرًا". وانضم لويس إدوارد محترف المقاولون العرب، إلى النادي في عام ٢٠١٨ بصفقة انتقال حر.