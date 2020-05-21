عدلي القيعي : مباراة الأهلي وريـال مدريد نقطة انطلاق مانويل جوزيه

وصف المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، مباراة الأهلي وريـال مدريد التي أقيمت مطلع الألفية الجديدة بنقطة انطلاق المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في مسيرته الناجحة مع القلعة الحمراء.

وقال القيعي، على شاشة قناة النادي

الأهلي، أن جوزيه في فترة ولايته الأهلي وخاصة بعد هذا اللقاء، تمكن من نيل ثقة الجماهير الحمراء، وتمكن بعد ذلك من تحقيق نجاحات مع الأهلي على المستوى القاري في ولايته الأولى، وتكللت تلك المسيرة بالنجاح في ولايته الثانية بإحتكار الالقاب المحلية والقارية.وأضاف، جماهير الأهلي في تلك المباراة، لم تكن تتخيل ما قدمه الأهلي أمام الفريق الأوروبي الكبير، بعد فوز مستحق على مدريد بكامل نجومه، وإضاعة أكثر من فرص محققة لزيادة النتيجة.