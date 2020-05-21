عدلي القيعي : مباراة الأهلي وريـال مدريد نقطة انطلاق مانويل جوزيه

وصف المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، مباراة الأهلي وريـال مدريد التي أقيمت مطلع الألفية الجديدة بنقطة انطلاق المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في مسيرته الناجحة مع القلعة الحمراء.
وقال القيعي، على شاشة قناة النادي
وأضاف، جماهير الأهلي في تلك المباراة، لم تكن تتخيل ما قدمه الأهلي أمام الفريق الأوروبي الكبير، بعد فوز مستحق على مدريد بكامل نجومه، وإضاعة أكثر من فرص محققة لزيادة النتيجة.
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