خالد عبد العزيز : الاتحادات الرياضية لها الحق في إدارة الأزمة الحالية

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أنه في معظم الدول الأوروبية يكون قرار إلغاء المسابقات المحلية أو استنافها مسئولية الجهات الحكومية.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إذا قررت الحكومة على سبيل المثال استئناف النشاط، فإن الاتحاد

وشدد عبد العزيز، على حدوث هذا الأمر في معظم الدول الأوروبية المتقدمة رياضياً.



الحكومية.وأضاف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إذا قررت الحكومة على سبيل المثال استئناف النشاط، فإن الاتحاد الرياضية يكون معني بها بعد ذلك الرؤية الخاصة بالتطبيق سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وإعداد كافة اللوائح المنظمة للقرار الذي ستتخذه.وشدد عبد العزيز، على حدوث هذا الأمر في معظم الدول الأوروبية المتقدمة رياضياً.

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