برشلونة يتمسك بضم مدافع ميلان

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الخميس، عن تمسك برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات مدافع ميلان أليسيو رومانيولي، والذي يمتد تعاقده مع ناديه

حتى صيف 2022.وأشار، إلى أن إدارة برشلونة تخطط لإغراء اللاعب براتب سنوي يقدر بـ 4 مليون يورو، مع تقديم عدد من لاعبي الفريق الكتالوني المعارين أمام ميلان للمفاضلة بين أحدهما.كان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أبدى مؤخراً رغبته في الحصول على خدمات المدافع الدولي الإيطالي.