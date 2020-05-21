كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الخميس، عن تمسك برشلونة الإسباني بالحصول على خدمات مدافع ميلان أليسيو رومانيولي، والذي يمتد تعاقده مع ناديهحتى صيف 2022.
وأشار، إلى أن إدارة برشلونة تخطط لإغراء اللاعب براتب سنوي يقدر بـ 4 مليون يورو، مع تقديم عدد من لاعبي الفريق الكتالوني المعارين أمام ميلان للمفاضلة بين أحدهما.
كان نادي يوفنتوس الإيطالي قد أبدى مؤخراً رغبته في الحصول على خدمات المدافع الدولي الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتمسك بضم مدافع ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.