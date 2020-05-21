سفير مصر السابق في جوهانسبرج : الأهلي صاحب الزعامة الإفريقية باعتراف الجميع

وصف السفير مراد فهمي الدبلوماسي السابق، وسفير مصر السابق في جنوب إفريقيا، النادي الأهلي بأنه النادي صاحب الزعامة الإفريقية منذ مطلع الألفيةالجديدة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الأهلي نال لقب نادي القرن عن جدارة، والجميع اعترف بذلك فلا داعي للتشكيك الآن، مطالباً مشجعي الأهلي بعدم الالتفات إلى

مايثار حالياً بشأن عدم أحقية الأهلي باللقب.وواصل، الأهلي بحكم تاريخه وبطولاته القارية، لا يكون في موضع مقارنة مع أحد، وعلى لاعبي الأهلي الحاليين كتابة تاريخ جديد للفريق يضاهي ماتحقق سابقاً.