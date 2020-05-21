وصف السفير مراد فهمي الدبلوماسي السابق، وسفير مصر السابق في جنوب إفريقيا، النادي الأهلي بأنه النادي صاحب الزعامة الإفريقية منذ مطلع الألفيةالجديدة حتى الآن.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الأهلي نال لقب نادي القرن عن جدارة، والجميع اعترف بذلك فلا داعي للتشكيك الآن، مطالباً مشجعي الأهلي بعدم الالتفات إلى
وواصل، الأهلي بحكم تاريخه وبطولاته القارية، لا يكون في موضع مقارنة مع أحد، وعلى لاعبي الأهلي الحاليين كتابة تاريخ جديد للفريق يضاهي ماتحقق سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر السابق في جوهانسبرج : الأهلي صاحب الزعامة الإفريقية باعتراف الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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