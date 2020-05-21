رياضة | ريفالدو يتحدث عن عودة سواريز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر ريفالدو يتحدث عن عودة سواريز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ريفالدو أسطورة فريق برشلونة عن عودة لويس سواريز من جديد للمشاركة مع الفريق بعد التعافي من الإصابة.

وقال ريفالدو في تصريحاته: إذا تعافى سواريز تمامًا، فسيكون بمثابة دفعة قوية للفريق بفضل روحه القتالية وشخصيته على أرض الملعب وأهدافه ومساعداته.. يمكن أن تكون عودته حقاً تعزيزًا كبيرًا ومهمًا جدًا لنجاح برشلونة في الثلث الأخير من الموسم.

واضاف: ليس من المؤكد أن سواريز سيصل الى 100٪ من جاهزيته، وقد يسمح ذلك لـ برايثويت باللعب في بعض الأحيان وستكون هذه هي اللحظة الحاسمة لمحاولة إقناع النادي بإبقائه للموسم المقبل . .

وتابع: برونو غيماريش لاعب وسط ليون جيد يمكنه الوصول إلى برشلونة في سن مبكر جدًا وأن يصبح لاعباً مهمًا في الفريق في المستقبل.