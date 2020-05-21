رياضة | صحيفة إنجليزية تتغنى بـ"محمد صلاح" بسبب قدمه اليسرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية تتغنى بـ"محمد صلاح" بسبب قدمه اليسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بعض التقارير الإنجليزية في الساعات الماضية عن قدم اللاعب المصري محمد صلاح اليسرى في البريميرليج، حيث ترى أن لاعب ليفربول من أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج الذين لعبوا بالقدم اليسرى، وقد شبهته بالويلزي جاريث بيل ومواطنه راين جيجز والهولندي روبن فان بيرسي.

ويلعب صلاح حاليا موسمه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تسجيل 58 هدف بالقدر اليسرى رغم مشاركته في 113 مباراة فقط بالبطولة.

ويحتل لاعب ليفربول الحالي المركز الرابع في تاريخ البريميرليج للأهداف الذي يسجلها لاعب بقدمه اليسرى خلال تاريخ المسابقة الإنجليزية.