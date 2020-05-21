رياضة | الكشف عن حقيقة عروض رمضان صبحي الاحترافية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة عروض رمضان صبحي الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة ووكيل اللاعبين، عن مصير رمضان صبحي لاعب الأهلي والمعار من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وإمكانية استمراره مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية عبر آثير "الشباب والرياضة:" أي حديث عن إمكانية رحيل رمضان صبحي عن الأهلي هي اجتهادات شخصية ليست إلا".

وتابع وكيل رمضان صبحي :" لم أتلقى أي عروض خاصة برمضان صبحي، ولا يوجد أي شيء خاص بعرض من إيطاليا، وأحتاج مزيد من الوقت لفهم التفاصيل".

وواصل:" أعتقد أنه من الأنسب استمرار بطولة الدوري، ولكن القرار الذي ستصدره الدولة هو سيكون القرار المناسب".

وأتم:" ما حدث بيني وبين أحمد فتحي، أنني أعلنت عن عدم تمثيلي له، والأمر انتهى وليس لي علاقة بشخصية أحمد فتحي، والأزمة كانت في أسلوب التعامل بيننا".

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وفي سياق آخر، وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يده على قائمة أسماء الراحلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفص فايلر مؤخرًا تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والاكتفاء بما قدمه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى رحيل شريف إكرامي وأحمد فتحي ثنائي الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يتواجد عدة أسماء على رأس الراحلين من المارد الأحمر بأوامر فايلر، سيكون على رأسهم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بالفترة المقبلة.

كما رحب فايلر، بالتنازل عن خدمات محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، ولو على سبيل الإعارة من أجل حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا في ظل بقائه حبيسًا على دكة البدلاء.

كما تأكد رحيل صالح جمعة لاعب الفريق، بعد رفض فايلر محاولات العفو عنه، وإلزامه بالبحث عن عرض خارجي لعدم الاحتياج إلى قدراته الفنية.