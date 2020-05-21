رياضة | أساطير كرة القدم يودعون قاهر برشلونة والريال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر أساطير كرة القدم يودعون قاهر برشلونة والريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع أساطير كرة القدم في العالم مهاجم بيلباو أدوريز بعد اعلان اللاعب اعتزاله الرسمي في الساعت الماضية.

وقال تشافي هرنانديز، أسطورة برشلونة سابقاً في رسالة عبر إنستغرام: "هو مثال للاعب كرة القدم المحترف، أريتز أدوريز، أهنئك على مسيرتك".

من جانبه، كتب تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد سابقاً وزميل أدوريز في الفئات الصغيرة بفريق أنتيجوا "أهنئك، أنت كبير".

بينما أبرز سرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، مسيرة صاحب الـ39 عاماً كمهاجم متميز.

وقال اللاعب الدولي في رسالته: "كان شرفاً لي أننا كنا زميلين وخصمين".

وتابع بوسكيتس: "أنت مثال يحتذى به، أهنئك على مسيرتك، أدوريز الكبير، سنفتقدك كثيراً".

بينما يرى لاعب وسط موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقاً، سيسك فابريغاس، أن أدوريز كان "لاعباً كبيراً، كبيراً جداً"، و"نجماً" يرسل له عناقاً، ويتمنى له "حظاً كبيراً في المستقبل".

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وكان المهاجم المخضرم وأسطورة أثلتيك بلباو الإسباني، أريتز أدوريز، قد أعلن الأربعاء، إسدال الستار على مسيرته، إذ أن "اللحظة المناسبة قد حانت"، بعد أن أوصاه الأطباء بضرورة "إجراء عملية جراحية" لتركيب "طرف اصطناعي في الفخذ".

وأعلن صاحب الـ39 عاماً عن هذا القرار من خلال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أدوريز في رسالته أن "لحظة تعليق الحذاء قد حانت" إزاء مشاكل الفخذ التي يعاني منها، والتي أبعدته مراراً عن الملاعب خلال السنة الأخيرة.

وأضاف الدولي السابق في رسالته: "قلتها مراراً إن كرة القدم تتركك قبل أن تتركها أنت"، بينما أشار إلى أن "الأطباء أوصوه بالأمس" بضرورة "إجراء عملية جراحية لتركيب طرف اصطناعي في الفخذ، ومحاولة التعامل بشكل طبيعي مع الحياة اليومية بأكبر طريقة ممكنة".

وأتم: "للأسف، جسدي قال لي كفى، لا أستطيع مساعدة زملائي كما أحب، وكما يستحقون".

من جانبه، أكد النادي الباسكي أن مهاجمه المخضرم: "سيدخل التاريخ كأحد أكثر المهاجمين أصحاب الشخصية خارج وداخل المستطيل الأخضر حيث رسم صورة من الأهداف الرائعة".

ويعد أدوريز أحد أساطير "أسود الباسك" عبر التاريخ، إذ يعد هداف الفريق في القرن الحادي والعشرين، كما أنه سادس أكثر مهاجمي النادي تسجيلاً للأهداف برصيد 172 هدفاً.