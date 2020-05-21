رياضة | الأهلي يحسم ملف رحيل محمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم ملف رحيل محمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من بيع محمد الشناوي حارس مرمي القلعة الحمراء ومنتخب مصر الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى محمد الشناوي عدة عروض خليجية وأوروبية في الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

ورفض الاهلي عرضا تبلغ قيمته 5 ملايين دولار من إحد الأندية في الفترة الأخيرة لبيع محمد الشناوي لأن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر نهائيًا في التخلي عن الحارس الأول في مصر.

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ولا تفكر ادارة النادي الأهلي في الاستغناء عن محمد الشناوي في الصيف المقبل وضم أحمد الشناوي حارس براميدز بدلا منه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة التخطيط في الأهلي تعتقد بتأثير رحيل محمد الشناوي بالسلب على الفريق لأنه قطعة أساسية في تشكيلة القلعة الحمراء مؤخرًا.

وأوضحت التقارير أن مسئولي الأهلي يفكرون في الفترة الأخيرة في تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم إضافية مقابل 12 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.