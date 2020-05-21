رياضة | قاهر الأهلي والزمالك.. ماذا قدم بيتسو موسيماني مع صنداونز بعد تجديد عقده؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر قاهر الأهلي والزمالك.. ماذا قدم بيتسو موسيماني مع صنداونز بعد تجديد عقده؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، تجديد عقد مدربه بيتسو موسيماني لمدة أربع سنوات قادمة، حيث كان من المفترض أن ينتهي عقد المدرب في يونيو المقبل، لكن نجح مالك النادي باتريس موتسيبي في الاتفاق معه للتوقيع على عقود جديدة للاستمرار مع الفريق خلال السنوات المقبلة، بعد النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق.

ويعد "موسيماني" واحد من المدربين المميزين في القارة السمراء، حقق طفرة كبيرة مع صنداونز خلال السنوات الأخيرة على مستوي النتائج والأداء، كما حصد مع الفريق الجنوب إفريقي عدد من الألقاب والبطولات.

كل ما قدمه "موسيماني" مع ماميلودي صنداونز

تولي بيتسو موسيماني تدريب فريق ماميلودي صنداونز في ديسمبر لعام 2012، ونجح خلال 8 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق تحقيق الكثير من النجاحات والأرقام المذهلة على الصعيدين المحلي والقاري.

وقاد "موسيماني" فريق صنداونز في 326 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 180 مباراة، وتعادل في 83 مباراة، بينما خسر 63 مباراة فقط.

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خاض صنداونز 220 مباراة تحت قيادة "موسيماني" في بطولة الدوري الجنوب إفريقي، حقق الفوز في 129 مباراة، وخسر 33 مباراة، وتعادل في 58 مباراة، وسجل فريقه 346 هدفا، واستقبلت شباكه 166 هدفا.

وقاد المدرب صاحب الـ55 عامًا، فريق ماميلودي صنداونز في 55 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق 26 انتصارا، وخسر 14 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، وسجل الفريق 85 هدفا، واستقبلت شباكه 45 هدفا.

توج ماميلودي صن داونز تحت قيادة "موسيماني" بعدة بطولات أبرزها: الدوري الجنوب إفريقي الممتاز (4 مرات) – دوري أبطال إفريقيا – كأس السوبر الإفريقي – كأس تيليكوم (مرتين) – كأس جنوب إفريقيا

ونجح "موسيماني" في قيادة صنداونز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب فريق الزمالك، بعدما فاز فريقه ذهابا 3-0 وخسر في الإياب بهدف دون مقابل.

كما ألحق بيتسو موسيماني، بالنادي الأهلي أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، وكذلك أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات القارية، بعدما قاد صنداونز للفوز على المارد الأحمر بخماسية نظيفة في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.

وتقابل مع الأهلي في 4 مباريات خلال مشواره التدريبي، فاز في مباراة بخماسية نظيفة، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، بينما التقي مع الزمالك في 4 مباريات ايضًا، فاز في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وواجه منتخب مصر 3 مرات فاز في مباراة وخسر في مباراة وتعادل في مثلها.