رياضة | بينهما لاعب برشلونة.. ثنائي شالكه يتعرض للإصابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهما لاعب برشلونة.. ثنائي شالكه يتعرض للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي شالكه الألماني عن إصابة ثنائي الفريق أمين حارث وجان كلير توديبو ومن المنتظر أن يغيب اللاعبان عن الملاعب لفترة لم يتم تحديدها.

وأوضح النادي أن الإصابة وقعت للاعبين خلال "ديربي الرور" بين شالكة ودورتموند السبت الماضي، والذي انتهى بهزيمة مريرة لشالكه بأربعة أهداف نظيفة.

وذكر النادي أن قلب الدفاع الفرنسي توديبو (20 عاماً) والمعار من صفوف برشلونة أُصِيْب بكدمة في الكاحل، وأُصِيْب المهاجم الفرنسي المغربي حارث (22 عاماً) في الرباط الداخلي للركبة.

وسيتغيب الثنائي عن مباراة أوغسبورغ المقررة على ملعب شالكة الأحد المقبل، ومن الممكن أن يكون التركي أوزان كاباك (20 عاماً) واحداً من البدائل المطروحة أمام المدير الفني لهذه المباراة، ويعود كاباك بعد غياب استمر نحو 3 أشهر بسبب إصابة في العمود الفقري.