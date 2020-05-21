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الامارات | حكم إسباني يثير الجدل ويكشف هوية الفريق المفضل لقضاة الملاعب في "الليغا"

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو غونزاليز الجدل على مستوى لكرة القدم "الليغا"، بعد أن قال إن "90% من حكام كرة القدم الإسبان يدعمون فريق ، مقابل 10% فقط لفريق ".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أنه "على برشلونة أن يعي أن 70% من الشعب الإسباني يميلون لتشجيع ريال مدريد، باستئناف مواطني إقليم كاتالونيا، وخاصة مدينة برشلونة حيث التشجيع الكلي تقريبا للفريق الكاتالوني".

وأضاف غونزاليز أنه ربما أسهمت نجاحات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا سابقا مع برشلونة، ومنذ بداية مشوار الساحر الارجنتيني ليونيل ، في جذب المزيد من المشجعين الإسبان لدعم برشلونة، إلا أنه بحسبه يبقى الدعم الأكبر لريال مدريد، بجانب "تفضيل الحكام للفريق الملكي، بحسب رأيه"، دون الحسم في هل ينسحب ذلك الدعم إلى تحيز خلال قيادتهم لمباريات ريال مدريد، أم لا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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