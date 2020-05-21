الامارات | سحب رسم ساخر لفيروس كورونا مستوحى من شعار أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رسم ساخر لفيروس كورونا مستوحى من شعار أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى إلى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول أمس، بعدما أثار جدلا وانتقادات من اللجنة المنظمة. ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب، التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤها إلى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان. وأعلن رئيسه خلدون الأزهري اليوم أن النادي قرر سحب الرسم من التداول، وإزالته عن موقعه الالكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قويا" بما يكفي.

وقال الأزهري "الأهم هو اننا جميعا في أزمة فيروس كورونا المستجد معا، ومن الواضح أن الغلاف أهان بعض الناس في بلدنا المضيف اليابان"، مبديا "أسفا صادقا" حيال ما تسبب به.

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ونوه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو بهذه الخطوة، معتبرا في تصريحات للصحافيين ان "ردهم (مسؤولو النادي) كان مناسبا، وهذه هي النتيجة التي كنا نأمل في التوصل إليها".

وكان المتحدث بإسم اللجنة المنظمة ماسا تاكايا، قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبرا في تصريحات لصحافيين الإثنين انه "مخيب للآمال بشكل كبير". ورأى ان الرسم يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيرا الى ان مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول. وتابع "علي ان أقول أيضا إنه (الرسم) لا يراعي مشاعر العديد من الأشخاص الذين تأثروا بهذا الوضع المؤذي والمؤلم".

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