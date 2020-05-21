شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدرس التضحية بـ 3 لاعبين من أجل «فيرنر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي ليفربول الإنجليزي التضحية بثلاثة لاعبين من أجل الحصول على خدمات النجم الألماني الدولي تيمو فيرنر، لاعب أر بي ليبزيج.

وحسب موقع «ذا أثليتك» البريطاني، فإن الريدز يرغبون في التعاقد مع المهاجم الذي يقدر سعره بحوالي 60 مليون يورو، إلا أن الانعكاسات الاقتصادية السلبية لأزمة فيروس كورونا تجعل الفريق يبحث عن طرق لتمويل الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الإنجليزي مستعد لتقديم ثلاثة من لاعبيه في صفقة تبادلية مع النادي الألماني من أجل الظفر بتوقيع «فيرنر».

وكانت تقارير سابقة قد أكدت رغبة «فيرنر» في ارتداء القميص الأحمر، وتفضيله البقاء في ليبزيج في حال فشل انتقاله لقلعة أنفيلد.