شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: برشلونة حاول التعاقد معي.. وحسام وإبراهيم فاوضاني للانتقال للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تلقيه عرضًا للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني عقب مساهمته في فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو عام 1998.

وقال «كمونة»، في برنامج «لعبة وحكاية» على قناة «أون تايم سبورت»: «طلبت الاحتراف بعد كأس الأمم الأفريقية 1998، وأخبرني الكابتن صالح سليم أن النادي تلقى 4 عروض سيتم اختيار الأفضل بينهم».

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن العروض التي تلقاها كانت من برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وأوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى كايزرسلاوترن الألماني.

وروى «كمونة» تفاصيل عرض برشلونة قائلًا إن خطة النادي له كانت التعاقد معه للعب في الفريق الثاني وفي حال نجاحه يتم ضمه للفريق أما في حال عدم انسجامه فيتم إعارته.

وتابع مدافع الفراعنة السابق أن عرض بروسيا دورتموند كان ضعيفًا والأهلي اختار عرض كايزرسلاوترن والذي كان الأعلى قيمة بـ 6 ملايين جنيه مصري.

وعلى جانب آخر، كشف «كمونة» عن تقليه اتصالات من التوأم حسام وإبراهيم حسن عند عودته من ألمانيا من أجل الانضمام لنادي الزمالك، إلا أنه عاد للنادي الأهلي الذي وقف بجانبه ووافق له على تحقيق رغبته في الاحتراف بعد مكالمة مع صالح سليم.

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