شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يجدد عقد «موسيماني».. والمدرب: «نبني فريقًا لنغزوا أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تجديد عقد مدربه بيتسو موسيماني لأربعة مواسم إضافية ليبقى على رأس القيادة الفنية لـ«البرازيليين» حتى نهاية موسم 2023/2024.

وكان «موسيماني» قد تولى القيادة الفنية للفريق منتصف موسم 2012/2013 ليصبح مع توقيعه على العقد الجديد المدرب أطول المدربين بقاء في تاريخ الفريق الجنوب أفريقي.

وقال «موسيماني» للموقع الرسمي لناديه: «أنا فخور بالحصول على فرصة أخرى لقيادة ماميلودي صن داونز، إحدى الأسباب الرئيسية لتجديد عقدي مع النادي هي ثقة وإيمان رئيس النادي، هو وثق في لقيادة الفريق إلى حيث وصل، وتحقيق أمنيته ببناء فريق يغزو أفريقيا، إنه لفخر أن أكون جزء من ناد كصن داونز والمساهمة في نجاحه، خاصة كمدرب محلي وأيضًا كلاعب سابق للفريق».

وأضاف المدرب: «أن استمر لأصبح أطول المدربين بقاء في تاريخ النادي هو أمر خاص وهذا يعني أننا فعلنا أشياء كثيرة معًا والأفضل لم يأت بعد، حدودنا السماء».

وأكد «موسيماني» أنه من الضروري لناد مثل صن داونز أن ينافس بشكل مستمر على الدوري الجنوب أفريقي والبطولات الأفريقية، موضحًا: «نحتاج للفوز بدوري الأبطال، وهذا شئ كبير، لا أحد يفوز بهذه البطولة بسهولة، ونحن نركز على هذا الأمر».

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