شكرا لقرائتكم سمير كمونة: بونفرير سبب رحيلى عن الأهلى وحسام البدرى فاوضنى للعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة نجم الأهلى السابق، عن كواليس رحيله عن النادى الأهلى في 2003، وحسام البدرى عرض عليا العودة مرة أخرى.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": "رحيلي عن الأهلي سنة الحياة رغم إني كنت 29 سنة، وبونفرير كتب تقرير أن إحنا منكملش مع الأهلي وأمشي أنا ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهذا الجيل أتظلم مع بونفرير وهو أقل المدربين اللي دربوا الأهلي".

وتابع سمير كمونة: "لما روحنا الاتحاد السكندري عملنا موسما تاريخيا وحققنا فوزا على الأهلى لأول مرة من 20 سنة 3/2، وكابتن حسام البدري فاوضني للعودة إلى الأهلي بعد التألق مع الاتحاد ووقت وجود جوزيه ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وعن انتقاله للأهلى، قال كمونة: روحت الأهلي أنا وأحمد نخلة بـ300 ألف جنيه من المقاولون العرب رغم أنني وقعت للوحدة السعودي، الذى عرض عليا 200 ألف جنيه في الموسم، ولكن روحت الأهلي بـ50 ألف جنيه ومش نادم على ده ولو رجع بيا الزمن هعمل كده".

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وأوضح نجم الأهلى السابق: "هدفى فى الرجاء بنهائى البطولة العربية لا ينسى ولم أنم فى ذلك اليوم ومن الأهداف التى أعتز بها، خاصة أن أسامة عرابى قالنا على سيناريو الهدف قبال إحرازه، لأن أسامة قال محمود أبو الدهب هيرفع عرضية وانت حطها".

عن مفاوضات الزملك، قال سمير كمونة: حسام وابراهيم حسن تفاوضا معى من أجل الانضمام للزمالك وقت وجود أوتوفيستر، وكنت هاخد أعلى قيمة مالية، وتواصل معى أحمد رمزى وحلمى طولان ولكن رغبتى كأهلاوى أن ألعب للأهلى بعد العودة من الاحتراف.

وتابع كمونة: أن صالح سليم كلمنى بعد رحيل حسام وابراهيم وحاولوا ضم اللاعبين المحترفين وقلت له تحت أمر النادى والأهلى وقف جنبى فى الاحتراف بعد وصول 4 عروض.

وأوضح سمير كمونة: المرة الثانية كانت مع مرتضى منصور واتفق معى على اللعب للزمالك وقت وجوده رئيسا للنادى بعد رحيل حسام حسن عن الزمالك ولكن الأمور وقفت نهائيا بدون أسباب.