شكرا لقرائتكم شبانة فى لايف اليوم السابع: انقسام داخل اللجنة الخماسية لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في " لايف اليوم السابع " عبر صفحة فيسبوك ، عن أن هناك حالة من الإنقسام داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإستئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهناك تخوف واختلاف ولكن من لا يريد تصدر المسئولية عليه الرحيل .

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وأضاف محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانة " على صفحات اليوم السابع : أن تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بعودة الأندية للتدريبات قرار أعاد الروح للوسط الكروي ، مؤكداً أن هذا القرار يصب في مصلحة الجميع سواء الممارسين للرياضة في مختلف المحافظات و عودة الدوري أمر يؤكد على قوة الدولة ولكن عودته يجب أن تكون بأسس ونظام يتبعه الجميع.

وأشار الإعلامي شبانة، إلى أن هناك إجراءات واحترازات تتخذها اللجان الطبية للجنة الاوليمبية و اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وعلى الجميع الإلتزام بها وتطبيقها بشكل صحيح كما هو الحال في الدوري الألماني الذى يطبق الشروط بكل حزم ، وعلى الأندية الإلتزام بالقرارات التي تتخذ ، و أنه يثق أنه في حالة عودة النشاط سيلتزم الجميع وسيتكاتفون للخروج لبر الأمان .