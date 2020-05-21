شكرا لقرائتكم سمير كمونة: تدريب الأهلى حلم حياتى ولكنه صعب ولازم أقسو على صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن تدريب النادى الأهلى هو حلم حياته ولكنه يرى صعوبة تحقيقه في ظل بعده عن النادى.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": "أمنية حياتى هي تدريب الأهلى في يوم من الأيام، ومعنديش مانع أشتغل مدرب مساعد في الأهلى وأتمنى تحقيق إنجازات مع الأحمر لنيل فرصة تدريب الفريق الأول، ولكنى أرى أن هذه الأمنية صعبة جدا".

وعن صالح جمعة، قال كمونة: ممكن أتكلم بحدة على صالح جمعة من حبى له، لأنه لاعب مهارى وسابق عصره لكن مش ملتزم وأنا بحاول انصحه، لأنه مش هيلعب غير لما يلتزم، وصالح قادر اللعب على حساب أي حد.

وتابع كمونة، أن سليمانى كوليبالى لاعب خاين رغم أن الأهلى عامله كويس وكان بيلعب أساسى وكان الكل بيدعمه وأتفاجئنا برحيله بشكل غريب".

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وكشف كواليس رحيله قائلا: "رحيلى عن الأهلى سنة الحياة رغم إنى كنت 29 سنة، وبونفرير كتب تقرير أن إحنا منكملش مع الأهلى وأمشى أنا ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهذا الجيل أتظلم مع بونفرير وهو أقل المدربين اللى دربوا الأهلي".

وتابع سمير كمونة: "لما روحنا الاتحاد السكندرى عملنا موسما تاريخيا وحققنا فوزا على الأهلى لأول مرة من 20 سنة 3/2، وكابتن حسام البدرى فاوضنى للعودة إلى الأهلى بعد التألق مع الاتحاد ووقت وجود جوزيه ولكن المفاوضات لم تكتمل".