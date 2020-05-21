شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف فى لايف اليوم السابع عن بديل رمضان صبحي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج "مع شبانه" في لايف اليوم السابع " أن الأهلي استقر على رحيل رمضان صبحي والعودة لناديه هدرسفيلد الإنجليزي ، وبالتالي بدأ البحث عن أكثر من لاعب لحل مكان رمضان صبحي الذى يفضل الإحتراف و العودة للدوري الإنجليزي الموسم المقبل من ناحية و أيضا المقابل المادي الكبير الذى سيطلبه النادي الإنجليزي.

وتابع شبانة في لايف اليوم السابع : أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب هو البديل الذى استقر مسئولو الأهلي على التعاقد معه ليحل مكان رمضان صبحي وأنه البديل الأنسب لرمضان صبحي خاصة بعد حصول الأهلي على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر لضم طاهر طاهر من المقاولون العرب مؤكدا انه المهاجم المصري الوحيد الذي يري أنه سيمثل اضافة فنية للفريق حال انضمامه، مشددا على أنه في حالة رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء فترة اعارته سيطلب ضمه بالإضافة للتعاقد ايضا مع مهاجم اجنبي سيقوم باختياره خلال الفترة القادمة.

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وأضاف شبانة أن الأهلي سيفتح خزائنه للتعاقد مع طاهر محمد طاهر أحد افضل اللاعبين في الدوري المصري ، مؤكداً أن هناك مفاوضات من الزمالك مع طاهر ولكن اللاعب سيكون أقرب للأهلي في الموسم الجديد.