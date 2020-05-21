شكرا لقرائتكم سمير كمونة: ماتشات الزمالك كانت سهلة جدا وجوزيه من أذكى المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة نجم الأهلى السابق، أن المدرب الألماني راينر هولمان كان يجعل مبارياتنا أمام الزمالك سهلة جدا وعادية.

وقال سمير كمونة نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": أن ماتشات الزمالك كانت سهلة جدا بسبب المعنويات والدوافع اللي بيديهالنا الألمانى هولمان، رغم أن الأبيض كان متفوقا دائما علينا بالنقاط ولكن كنا ندخل المباريات أقوى معنويا ونكسب المباريات بسهولة.

وأكد نجم الأهلى السابق: أن البرتغالى مانويل جوزيه من المدرين الأذكياء جدا، وبيعرف يتعامل مع اللاعبين كويس وفاهم طبيعة اللاعب الشرقي، مؤكدا أنه قعدني احتياطي في مباراة ريال مدريد ولعب الناس الجديدة.

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وأوضح نجم الأهلى السابق: "أمنية حياتى هي تدريب الأهلى في يوم من الأيام، ومعنديش مانع أشتغل مدرب مساعد في الأهلى وأتمنى تحقيق إنجازات مع الأحمر لنيل فرصة تدريب الفريق الأول، ولكنى أرى أن هذه الأمنية صعبة جدا".

وعن صالح جمعة، قال كمونة: ممكن أتكلم بحدة على صالح جمعة من حبى له، لأنه لاعب مهارى وسابق عصره لكن مش ملتزم وأنا بحاول انصحه، لأنه مش هيلعب غير لما يلتزم، وصالح قادر اللعب على حساب أي حد.

وتابع كمونة، أن سليمانى كوليبالى لاعب خاين رغم أن الأهلى عامله كويس وكان بيلعب أساسى وكان الكل بيدعمه وأتفاجئنا برحيله بشكل غريب".