شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع: فيفا يرفض تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف " اليوم السابع "، عن أن الاتحاد الدولي "فيفا" رفض تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة بأثر رجعي ، وطلب تطبيقه بداية من الانتخابات المقبلة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من قبل اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني ، والأزمة ما زالت قائمة لأن اللجنة الخماسية تطلب تطبيقه بند الـ8 سنوات بإستبعاد أي عضو ينطبق عليه هذا البند من قبل.

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أضاف محمد شبانة عبر برنامجه مع شبانة على صفحات اليوم السابع : اللجنة الخماسية تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي وبالتالي قراراتهم من فيفا و مرتباتهم من فيفا ولم يتم تعيينهم من قبل وزارة الرياضة أو خلافها ، و بالتالي القرار النهائي في اللائحة لن يكون للجنة الخماسية بل للاتحاد الدولي لأنهم موظفين عند فيفا.

وأكد شبانة في لايف اليوم السابع : " القول الفصل في بند الـ8 سنوات سيكون للاتحاد الدولي ومندوبة فيفا سارة ساليمون التي تتعامل مع اللجنة الخماسية ، ثم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في حالة إقامة العمومية لاعتماد اللائحة".