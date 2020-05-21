شكرا لقرائتكم شبانة فى لايف اليوم السابع: طبية الجبلاية تضع شرطا يهدد عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى محمد شبانة فى لايف اليوم السابع، أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وضعت شرطا ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها فى حالة استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، وهو أن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

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وأوضح شبانة فى لايف اليوم السابع ، أن اللجنة الطبية اشترطت عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية، لأنه فى حالة خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، متسائلا:" هل سيتحمل اللاعبون والأجهزة الفنية فكرة العزل طوال هذه الفترة وعدم الخروج من المعسكر لحين انتهاء الدورى فى منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين".

وتابع شبانة فى لايف اليوم السابع، أن اللجنة الخماسية ستضع كل الاشتراطات والاجراءات أمام وزير الرياضة اليوم، وفى حالة الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها فى حالة استئناف التدريبات.