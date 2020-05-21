شكرا لقرائتكم سمير عثمان : "اتشتمت كتير من الجمهور لكن عمري ما اتضربت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب سمير محمود عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الإعلامية نجلاء عبد البر عبر برنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة قائلا : مافيش حكم ماتشتمش بالإضافة إلى إننا كنا شغالين في وقت حضور الجماهير قبل منعهم فى السنوات الأخيرة .

واستطرد ضاحكا : اتشمت كتير بس الحمدلله عمري ما اتضربت .

كما أشاد سمير محمود عثمان بنجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، وقال عثمان فى تصريحات خاصة لإذاعة الشباب والرياضة، إن شيكابالا من اللاعبين الممتعين جدا داخل الملعب ، مشيرا إلى أنه ظلم نفسه بصورة كبيرة وكان بإمكانه أن يخطو خطوات أكبر طوال مشواره فى الملاعب.

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واستنكر رئيس لجنة الحكام السابق، الأقاويل التى اتهمته فى العديد من المباريات بالانحياز لفريق بعينه، قائلا: إن الحكم لا ينبغي أن ينتمى لفريق وإلا سيقابل الفشل مدى حياته.