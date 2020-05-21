شكرا لقرائتكم قبل القمة المرتقبة.. بايرن يستضيف آينتراخت ودورتموند يلاقي فولفسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما تنطلق منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، سيسعى كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند جاهدين إلى تحقيق الفوز لمواصلة حصد النقاط وتعزيز الثقة قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الفريقين في المرحلة التالية.

ويستضيف بايرن ميونخ، متصدر البوندسليغا وحامل اللقب، فريق آينتراخت فرانكفورت مساء يوم السبت، ويحل بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، ضيفا على فولفسبورغ.

وستكون مباراة بايرن وآينتراخت، الأولى من مواجهتين بين الفريقين خلال أسابيع قليلة، حيث يفترض أن يتجدد الصراع بين الفريقين مجددا أوائل يونيو في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا.

أما بوروسيا دورتموند، فيحل ضيفا على فولفسبورغ صاحب المركز السادس، في المرحلة السابعة والعشرين التي تنطلق يوم الجمعة بلقاء ديربي برلين بين هيرتا برلين ويونيون برلين، وستشهد جميع مبارياتها الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر بايرن ميونخ البوندسليغا بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، وسيلتقي الفريقان في مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل في دورتموند ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

ويتمتع كل فريق بمستوى جيد منذ بداية العام الجديد كما حقق كل منهما الفوز لدى استئناف المنافسات يوم السبت الماضي، وذلك بعد توقف دام شهرين بسبب أزمة الوباء العالمي.

وشهد نادي بايرن ميونخ، المتوج بالدوري في المواسم السبعة الماضية، تجديد عقد قائد الفريق وحارس مرماه مانويل نوير حتى عام 2023، وقد حذر نوير عقب فوز بايرن على يونيون برلين 2 - صفر يوم الأحد الماضي من أن شيئا لم يحسم بعد في الموسم الذي تستكمل منافساته وسط أجواء غير مألوفة، في ظل إقامة المباريات بدون جمهور وفي ظلمعايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.

وقال نوير : بالطبع نحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا، إننا نعمل بجدية شديدة والآن نود استعراض إمكانياتنا. إنه وضع جديد، وعلينا التكيف معه. مرت واحدة من المراحل التسع المتبقية. ولا يفترض بنا استبعاد أي فريق من إطار المنافسة.

أما آينتراخت فرانكفورت، فقد تعثر كثيرا خلال الموسم الحالي، حتى بات متفوقا بفارق خمس نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، وخسر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1 - 3 لدى استئناف المنافسات مطلع هذا الأسبوع لتكون الهزيمة الرابعة له على التوالي في الدوري.

وقال كيفن تراب، حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت: نتمتع بالكثير من الإمكانيات ونحتاج إلى اللعب بمزيد من الشجاعة.

Advertisements

أما دورتموند، فقد عزز ثقته بالفوز على شالكه 4 - صفر في مباراة ديربي الرور لدى استئناف البوندسليغا يوم السبت الماضي، وتبدو مهمته أكثر سهولة أمام فولفسبورغ، الذي تغلب عليه دورتموند ثماني مرات في آخر تسع مباريات جمعت بينهما.

وقال جوليان براند مهاجم بوروسيا دورتموند عقب الفوز الكبير على شالكه :يمكننا البناء على ذلك.

أما فولفسبورغ، فيمكنه التسلح بالمعنويات المرتفعة حيث لم يتلق أي هزيمة خلال سبع مباريات، كما تغلب على أوغسبورغ 2 - 1 ليصعد إلى المركز السادس، ويعزز أماله في المشاركة الأوروبية.

ومثلما هو الحال في جميع المباريات، سيفتقد ديربي برلين وجود المشجعين في الاستاد الأولمبي، عندما يلتقي هيرتا برلين صاحب المركز الحادي عشر، فريق يونيون برلين صاحب المركز الثاني عشر.

وكان يونيون برلين حقق الفوز على هيرتا 1 - صفر في مباراتهما الأولى هذا الموسم، ويتطلع يونيون إلى تأكيد تفوقه، في حين يتطلع هيرتا برلين إلى مواصلة صحوته تحت قيادة مدربه الجديد برونو لاباديا، الذي قاد الفريق للفوز على هوفنهايم في عقر داره 3 - صفر يوم السبت الماضي.

وقال مايكل بريتز مدير الكرة بنادي هيرتا برلين: يقام اللقاء وسط ظروف خاصة، لكنه لا يزال ديربي. لذلك سيكون هناك الكثير من التوتر.

وأضاف :فرصة كبيرة للرد. لم ننس ما حدث في المباراة الماضية. وبالتالي، تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة.

وقال أورس فيشر، المدير الفني ليونيون برلين :ما يهمني هو تفادي الهبوط، وليس تتويج الفريق بطلا للمدينة. ولكن سيكون أمرا لطيفا أن يتحقق الأمران. لا يمكنني أن أعد بالفوز ولكن يمكنن أن أعد بأن الفريق سيقدم كل ما لديه من أجل الفوز.

وتشهد المرحلة السابعة والعشرين يوم السبت أيضا لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس، وفرايبورغ مع فيردر بريمن صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير، وبادربورن صاحب المركز الأخير مع هوفنهايم.

وتشهد المرحلة يوم الأحد، لقاء شالكه مع أوغسبورغ وماينز مع لايبزغ وكولون مع فورتونا دوسلدورف في مواجهة ديربي الراين.