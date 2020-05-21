شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف الخليج 365: انقسام داخل اللجنة الخماسية لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في " لايف الخليج 365 " عبر صفحة فيسبوك أن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لاستئناف النشاط الكروي في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وهناك تخوف واختلاف ولكن من لا يريد تصدر المسئولية عليه الرحيل .

محمد شبانه فى لايف الخليج 365

أضاف محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : أن تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بعودة الأندية للتدريبات قرار أعاد الروح للوسط الكروي ، مؤكداً أن هذا القرار يصب في مصلحة الجميع سواء الممارسين للرياضة في مختلف المحافظات و عودة الدوري أمر يؤكد على قوة الدولة ولكن عودته يجب أن تكون بأسس ونظام يتبعه الجميع.

أشار الإعلامي شبانه أن هناك إجراءات واحترازات تتخذها اللجان الطبية للجنة الاوليمبية و اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وعلى الجميع الإلتزام بها وتطبيقها بشكل صحيح كما هو الحال في الدوري الألماني الذى يطبق الشروط بكل حزم ، وعلى الأندية الإلتزام بالقرارات التي تتخذ ، و أنه يثق أنه في حالة عودة النشاط سيلتزم الجميع وسيتكاتفون للخروج لبر الأمان .