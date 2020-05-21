شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: بونفرير ظلم جيل كامل في الأهلي.. وهدفي في الرجاء "الأغلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير كمونة نجم الأهلى السابق، عن كواليس رحيله عن النادى الأهلى في 2003، وحسام البدرى عرض عليا العودة مرة أخرى، موضحاً خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "لعبة وحكاية": "رحيلي عن الأهلي سنة الحياة رغم إني كنت 29 سنة، وبونفرير مدرب الفريق وقتها كتب تقرير أن إحنا منكملش مع الأهلي وأمشي أنا ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وهذا الجيل أتظلم مع بونفرير وهو أقل المدربين اللي دربوا الأهلي".

وتابع سمير كمونة: "لما انتقالنا الاتحاد السكندري عملنا موسما تاريخيا وحققنا فوزا على الأهلى لأول مرة من 20 سنة 3/2، وحسام البدري فاوضني للعودة إلى الأهلي بعد التألق مع الاتحاد ووقت وجود جوزيه ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وعن انتقاله للأهلى، قال كمونة: روحت الأهلي أنا وأحمد نخلة بـ300 ألف جنيه من المقاولون العرب رغم أنني وقعت للوحدة السعودي، الذى عرض عليا 200 ألف جنيه في الموسم، ولكن روحت الأهلي بـ50 ألف جنيه ومش نادم على ده ولو رجع بيا الزمن هعمل كده".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "هدفى فى الرجاء بنهائى البطولة العربية لا ينسى ولم أنم فى ذلك اليوم ومن الأهداف التى أعتز بها، خاصة أن أسامة عرابى قالنا على سيناريو الهدف قبال إحرازه، لأن أسامة قال محمود أبو الدهب هيرفع عرضية وانت حطها".

Advertisements