شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف الخليج 365: طبية الجبلاية تضع شرطا يهدد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاعلامى محمد شبانه فى لايف الخليج 365، أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وضعت شرطا ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها فى حالة استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، وهو أن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

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وأوضح شبانه فى لايف الخليج 365 ، أن اللجنة الطبية اشترطت عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية، لأنه فى حالة خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، متسائلا:" هل سيتحمل اللاعبون والأجهزة الفنية فكرة العزل طوال هذه الفترة وعدم الخروج من المعسكر لحين انتهاء الدورى فى منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين".

وتابع شبانه فى لايف الخليج 365، أن اللجنة الخماسية ستضع كل الاشتراطات والاجراءات أمام وزير الرياضة اليوم، وفى حالة الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها فى حالة استئناف التدريبات.