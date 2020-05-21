شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحذر نجومه من العروض الوهمية فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك لاعبى الفريق من العروض الوهمية التى تداولتها التقارير المختلفة خلال الفترة الماضية، وشددت إدارة الكرة بالنادى الأبيض حول عدم وصول أى عروض رسمية خارجية لنجوم الفريق خلال الفترة الماضية، فيما حددت بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسب للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله.

وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.

وأوضحت إدارة الكرة بنادى الزمالك أنه حتى اللحظة الجارية لم يصل عرض رسمى لأى لاعب بالفريق، وإن كل ما يدور مجرد أحاديث شفهية لوسطاء، لذا يسعى مسئولو الأبيض للتركيز خلال الفترة المقبلة على التحديات التى تنتظر الفريق فى حال استئناف النشاط الرياضى المتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة مهمة مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى

ونجح الزمالك قبل فترة التوقف الحالية، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية.