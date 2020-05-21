اللجنة الأولمبية : جاهزون لعودة النشاط وكورونا مستمر لنهاية العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية إن هناك خطة موضوعة لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً في تصريحات إذاعية "النشاط سيعود في ظل المعايشة والتعايش مع فيروس كورونا ورغم أننا أمام كارثة في منتهى الخطورة غير مسبوقة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام".
وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية ، أنه أول من أدلي تصريحات بتأجيل أولمبياد طوكيو قبل انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلي أن الفيروس مستمر معنا لنهاية 2020 على الأقل.
وأوضح حسن كمال ، أن الإجراءات التي سيتم اتخذها لعودة النشاط الرياضي ستكون بمنتهي الجدية مع تعديلات في أشكال ممارسة النشاط والتدريبات بالألعاب المختلفة ، خاصة أننا نحن في مرحلة الانتشار المجتمعي بمعنى لا يعرف أحد من أين يأتي الوباء، ويجب الحرص بأن كل من حولك قد يكون مصابا بالعدوى.
ناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ومجلس إدارة اللجنة خلال إجتماع أمس بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا، خلال الإجتماع قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.
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