شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مميزات تقودك للاشتراك فى أندية سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت أندية سيتى كلوب تلك التجربة الجديدة والفريدة من نوعها نفسها بين الأندية المصرية بعدما أقيمت للإهتمام بكل فئات المجتمع ، شباب ونساء وأطفال رافعين شعار لا للتهميش.. والأدهى من ذلك أن أفرع النادى بالمحافظات والأقاليم بعيدا عن القاهرة والجيزة والإسكندرية، أى أنها تقدم خدماتها لأهل هذه المحافظات، فى ظل اهتمام الجانب الأكبر من أى نادٍ بالمدن الكبرى وقلب العاصمة .

خمس مميزات تجعلك تحجز مكانك فى سيتي كلوب :-

فروع فى كل مكان

إذا كنت ترغب عزيرى القارئ أن تعرف أقرب فرع لك من نادى سيتى كلوب، فقد أعلنت شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروعها الأضخم بإنشاء 15 فرعا من سلسلة أندية City Club والتى ستقام فى 15مدينة مختلفة من محافظات الجمهورية، فى إطار توجه الشركة نحو توفير جميع الخدمات للأقاليم بمقاييس عالمية وإنشاء أندية عملاقة بعيدا عن العاصمة، والمقرر إطلاق أول5 أندية وافتتاحها بشكل رسمي فى أكتوبر المقبل، على أن يتم تباعاً افتتاح باقى الأندية الخمسة عشر حتى أكتوبر من عام 2022 وتضم خريطة سلسلة أندية City Club شبين الكوم، العاشر من رمضان، طنطا، العبور، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، أسيوط، أسوان الجديدة، بنى سويف، دمياط، سوهاج، دمنهور، المنيا، السويس

سهولة الاشتراك

يعد نظام الإشتراك أيضا من أهم المميزات التى تميز فروع سيتى كلوب حيث تقوم إدارات الأندية بوضع أساليب سهلة من أجل تسهيل الإشتراك على الأعضاء الراغبين فى الإشتراك .

Advertisements

نظام التقسيط المريح

وأزاحت أندية city club الستار عن أسعار عضويات المرحلة الأولى فى 15 فرعا على مستوى الجمهورية، وجاءت الأسعار شعبية فى متناول الجميع، كما وعدت أندية CITY CLUB لتجمع بين الأعمار القليلة والطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة، لتكون بعيدة عن الأسعار الجنونية والخيالية للعضويات فى باقى الأندية المصرية، رغم الطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة التى تنفذها فى ستادات وأندية مصر بهدف تحويلها إلى مجمعات رياضية وصحية شاملة . الاشتراك فى فرع السويس أو العاشر من رمضان او العبور او بنى سويف او سوهاج بمبلغ 42000 جنيه، وفى الزقازيق 62000 جنيه، شبين الكوم أو كفر الشيخ 52000 جنيه، دمنهور او دمياط او المنيا او اسيوط بنفس القيمة 47000 جنيه، طنطا 62000 جنيه، وبالنسبة لأسوان الجديدة او بنها 32000 جنيه . وحالة الرغبة فى سداد قيمة العضوية، فسهلت الأندية هذه الخطوة فى سداد المبلغ مع بنك cib، بالتقسيط المريح، للمساواة بين الجميع من فئات الشعب، من يريدون الاشتراك و العضوية فى اندية city club.

النادى متكامل اجتماعيا

تضم أندية سيتى كلوب اماكن ترفيهية مثل السينما ومسرح والعاب اطفال وثقافة ومكان تجميل للمراة ومكتبة وشهر عقارى وغيره من الاماكن الخدمية للتخفيف على الأعضاء ولإضفاء نوع من الإستقرار على الراغبين فى الإنضمام لأندية سيتى كلوب .

النادي يضم اكاديميات رياضية

تضم أندية سيتى كلوب أيضا اكاديميات رياضية لتجهيز الأبطال الرياضيين فى المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حتى يقوموا بتمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات الأولمبية .