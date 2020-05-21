شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يلجأ " للجيمز " للتغلب على ملل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ محمد عبد الغنى مدافع الزمالك لممارسة الألعاب الألكترونية" الجيمز" للتغلب على حالة الملل التى سيطرت على اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باجمعه وأدى لتوقف النشاط الكروى فى جميع أنحاء العالم وإيقاف التدريبات مما دفع عبد الغنى لللتدريب فى المنزل عن طريق برنامج تأهيلى وضعه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك للحفاظ على مستواه الفنى .



هبدالغنى

وأكد محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، أن السر وراء تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراتي السوبر الافريقي والمحلي ، هو قيام اللاعبين باغلاق أذنيهم عن سماع أي انتقادات هدامة أو هجوم قبل المباراتين.

وأضاف عبد الغني : "تعاهدنا كلاعبين على تحقيق الفوز في المباراتين والتتويج باللقبين".

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وأتم حديثه:" بعدما شاهدت جماهير الزمالك في استقبالنا بمطار القاهرة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، راهنت الجميع أننا سنعود من الامارات بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي وتكرار مشهد الجماهير الرائع".

فيما كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياًن في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".