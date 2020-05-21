شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث سيناريوهات عودة التدريبات وخطة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو النادى الأهلى السيناريوهات المطروحة فى خطة عودة تدريبات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم كله، ويحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على التشاور مع إدارة النادى التنفيذية واللجنة الطبية والجهاز الطبى للفريق ومناقشة الأمور المتعلقة بكيفية وسيناريوهات عودة الفريق للتدريبات، فى ظل التصريحات الأخيرة من رئيس الوزراء بعودة النشاط للأندية منتصف يونيو وكذلك عودة التدريبات للأندية منتصف يونيو بشكل تدريجي.

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قال إن الجهاز الفنى يدرس العديد من الأمور استعدادًا لعودة الفريق للتدريبات، قائلا، "يجب أن نكون مستعدين للعودة، وإذا كانت العودة يوم 15 يونيو المقبل تدريجيًا وقفًا لتصريحات يجب أن نكون على أتم استعداد لاستقبال هذه الخطوة الإيجابية".

وأوضح مدير الكرة بالأهلى أن هناك تجهيزات لبعض التعليمات والاحترازات التى سيتم اتخاذها عند استئناف النشاط والعودة للتدريبات، وهل ستكون التدريبات عبارة عن مجموعات منفردة من اللاعبين أم ستكون تدريبات جماعية، أم ستقام فى فروع الأهلى الثلاثة أم الاثنين بحيث يتم توزيع اللاعبين على الفروع فى التدريبات".