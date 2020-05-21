سمير محمود عثمان: شيكابالا الأفضل.. وجمال حمزة يتخاف منه

أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم داخل الملعب.

وقال عثمان، خلال حواره ببرنامج "النجوم في رمضان"،

عبر إذاعة "الشباب والرياضة" :" شيكابالا من اللاعبين الممتعين جدا داخل الملعب حيث يمتلك مهارات كبيرة"، مضيفا :"شيكابالا، ظلم نفسه بصورة كبيرة وكان بإمكانه أن يخطو خطوات أكبر طوال مشواره فى الملاعب".

وأشار : "جمال حمزة، اكثر لاعب كنت اخشاه في الملعب وتحديدا داخل منطقة الجزاء، حيث كان يتعمد السقوط للحصول على ضربة الجزاء"، مضيفا :"المرة الوحيدة التي احتسبت فيها ضربة جزاء لجمال حمزة، عندما كان لاعبا في نادي الجونة وذلك خلال مباراة الزمالك".