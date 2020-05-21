مدرب منتخب إيطاليا: هناك فوضى عارمة بشأن إستئناف الدوري

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، أن هناك فوضى عارمة، حول استئناف دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
واضاف مانشينى :إنه يتملكه مشاعر مختلطة بشأن إمكانية استئناف بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يونيو المقبل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقف الموسم لإحتواء جائحة فيروسكورونا.
وقال مانشيني في مقابلة تليفزيونية:أنه مثل جميع لاعبي كرة القدم لا يطيق الانتظار للعودة إلى المباريات، على الرغم من أنه يخشى الإصابات المحتملة عند استئناف النشاط الكروي.
وأبدى مدرب المنتخب الإيطالي أسفه لعدم خوض المنتخب مباراتين وديتين رفيعيالمستوى، امام إنجلترا وألمانيا، اللتين تم إلغائهما في مارس الماضي.
وقبل انتهاء المسابقة بـ12 جولة، يأمل الاتحاد المحلي ورابطة الدوري الإيطالي في بدء العمل خلال النصف الثاني من الشهر القادم وإنهاء الموسم بحلول 20 أغسطس المقبل.
وكانت الحكومة الإيطالية قد سمحت للفرق باستئناف تدريباتها الجماعية، ودعت إلى عقد اجتماع مع سلطات كرة القدم يوم الخميس المقبل لمناقشة تحديد موعد محتمل لمعاودة النشاط.
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