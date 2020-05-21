مانشستر يونايتد يعلن عن تراجع أرباحه .. اعرف السبب

أعلن نادى مانشستر يونايتد عن تراجع الأرباح الأساسية والإيرادات للربع الثاني على التوالي بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: تأثير

الوباء وإجراءات مكافحة انتشاره مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة.

وأضاف البيان: نتيجة لذلك تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 123.7 مليون جنيه إسترليني (151.3 مليون دولار) وتراجعت الأرباح الأساسية بنسبة 32 في المئة إلى 27.9 مليون جنيه استرليني.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري قبل التوقف.