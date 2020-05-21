لويس إدوارد محترف المقاولون لـ "الوفد" : النحاس يعطني الثقة وافريقيا هدفنا

قال الكولومبي لويس إدوارد محترف المقاولون العرب، إنه سعيد بالتعامل مع عماد النحاس المدير الفني الذئاب الجبل ، الذي يعطيه الثقة دائما وتعلم منه الكثير.

وأضاف لويس إدوارد في تصريحاته لبوابة "الوفد": "منذ قدوم النحاس و هو يعطيني الثقة، ويثق

بي، لقد تعلمت منه الكثير، وانا على تواصل معه".وتابع اللاعب الكولومبي:" علاقتي مع زملائي، جيدة للغاية، هم جيدين معي ، والأمور جيدة مع الجميع فيما بيننا".وعن للمشاركة في البطولات الافريقية:" طموحي الاساسي بشكل عام أن أكون بطل البطولة التي نشارك فيها مع الفريق و نحقق العديد من البطولات مع النادي، نحن نعمل بجد لتحقيق أهدافنا، والتواجد في المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري، والمشاركة الأفريقية".ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز، برصيد نقطة ٣٣ نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.