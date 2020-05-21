قال الكولومبي لويس إدوارد محترف المقاولون العرب، إنه سعيد بالتعامل مع عماد النحاس المدير الفني الذئاب الجبل ، الذي يعطيه الثقة دائما وتعلم منه الكثير.
وأضاف لويس إدوارد في تصريحاته لبوابة "الوفد": "منذ قدوم النحاس و هو يعطيني الثقة، ويثق
وتابع اللاعب الكولومبي:" علاقتي مع زملائي، جيدة للغاية، هم جيدين معي ، والأمور جيدة مع الجميع فيما بيننا".
وعن للمشاركة في البطولات الافريقية:" طموحي الاساسي بشكل عام أن أكون بطل البطولة التي نشارك فيها مع الفريق و نحقق العديد من البطولات مع النادي، نحن نعمل بجد لتحقيق أهدافنا، والتواجد في المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري، والمشاركة الأفريقية".
ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز، برصيد نقطة ٣٣ نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر لويس إدوارد محترف المقاولون لـ "الوفد" : النحاس يعطني الثقة وافريقيا هدفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.