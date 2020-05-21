السفير ياسر مراد: الجماهير الإفريقية تعجبت من تتويج الأهلي عامي 2012 و 2013

قال السفير مراد فهمي الدبلوماسي السابق وسفير مصر السابق في جنوب إفريقيا، أنه كان شاهد عيان على دهشة جماهير كرة القدم الإفريقية، من تتويج الأهلي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا لعامي

2012 و 2013.وقال فهمي في تصريحات تلفزيونية، أن الشعب الإفريقي كان يعي ما تمر به مصر في تلك السنوات من أزمات سياسية واضطرابات شديدة، فضلاً على توقف النشاط الرياضي في مصر. وأضاف، بالرغم من كل هذه التوترات إلا أن الأهلي واصل نجاحاته وسجل ظهوراً إفريقياً قوياً لعامين متتاليين، وهو الأمر الذي جعله محل تقدير من جماهير القارة الإفريقية المحبة لكرة القدم.