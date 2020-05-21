قال السفير مراد فهمي الدبلوماسي السابق وسفير مصر السابق في جنوب إفريقيا، أنه كان شاهد عيان على دهشة جماهير كرة القدم الإفريقية، من تتويج الأهلي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا لعامي2012 و 2013.
وقال فهمي في تصريحات تلفزيونية، أن الشعب الإفريقي كان يعي ما تمر به مصر في تلك السنوات من أزمات سياسية واضطرابات شديدة، فضلاً على توقف النشاط الرياضي في مصر. وأضاف، بالرغم من كل هذه التوترات إلا أن الأهلي واصل نجاحاته وسجل ظهوراً إفريقياً قوياً لعامين متتاليين، وهو الأمر الذي جعله محل تقدير من جماهير القارة الإفريقية المحبة لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير ياسر مراد: الجماهير الإفريقية تعجبت من تتويج الأهلي عامي 2012 و 2013 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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