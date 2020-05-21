الأوليمبية ترفض طلب اتحاد الطائرة بعقد عمومية طارئة .. مستند

رفضت اللجنة الاوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب طلب اتحاد الكرة الطائرة بعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 26 يونيو المقبل والتي دعى اليها الاتحاد للنظر في التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي . وأرسلت اللجنة الاوليمبية خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة الطائرة يؤكد رفضها لعقد الجمعية العمومية في هذا الموعد حتى لا تتعرض للطعن على قراراتها خاصة وأنها ستكون قبل أربعة أيام فقط من من التصنيف والذي قديترتب عليه خروج أندية من الجمعية العمومية ومن ثم يشوبها البطلان .

وأوضح خطاب اللجنة الأوليمبية أن تصويت مراكز الشباب سيؤدي إلى بطلان قرارات العمومي ة بقوة القانون رقم 7 لسنة 2020 والذي اعتبر مراكز الشباب خارج خارج منظومة مبادئ الميثاق الأوليمبي.

وطالبت اللجنة الاوليمبية اللجنة المؤقته لإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بعد الانتهاء من التصنيف واستقرار الاتحاد على الأندية المحققة للنسخة هذا الموسم لتكون عضوا بالجمعية العمومية .

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد أرسل خطابا اليوم الخميس إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية يخطرهم فيه بموعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية والمقرر عقدها يوم 26 يونيو المقبل بمقر اللجنة الاوليمبية المصرية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مقدمتها تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي .

وطالب الاتحاد الأندية بضرورة سرعة إرسال اسم وبيانات المندوب الذي سيمثل النادي أو الهيئة خروج أندية من الجمعية العمومية ومن ثم يشوبها البطلان .وأوضح خطاب اللجنة الأوليمبية أن تصويت مراكز الشباب سيؤدي إلى بطلان قرارات العمومي ة بقوة القانون رقم 7 لسنة 2020 والذي اعتبر مراكز الشباب خارج خارج منظومة مبادئ الميثاق الأوليمبي.وطالبت اللجنة الاوليمبية اللجنة المؤقته لإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بعد الانتهاء من التصنيف واستقرار الاتحاد على الأندية المحققة للنسخة هذا الموسم لتكون عضوا بالجمعية العمومية .وكان اتحاد الكرة الطائرة قد أرسل خطابا اليوم الخميس إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية يخطرهم فيه بموعد انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية والمقرر عقدها يوم 26 يونيو المقبل بمقر اللجنة الاوليمبية المصرية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مقدمتها تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي .وطالب الاتحاد الأندية بضرورة سرعة إرسال اسم وبيانات المندوب الذي سيمثل النادي أو الهيئة الرياضية ليتم تسليم الإستمارات الخاصة بالحضور قبل موعد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل.

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