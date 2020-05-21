سيف زاهر يعلق على لجوء الزمالك للمحكمة الدولية في أزمة نادي القرن

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن الطريق الذي سلكه الزمالك باللجوء للجهات الدولية الرياضية لحل أزمة نادي القرن هو القرار الأنسب لغلق هذا الملف.
وقال سيف زاهر في برنامجه "وان تو" عبر أذاعة أون سبورت : " كل فترة الزمالك يفتح ملف جائزة نادى القرن، الزمالك لديه دفوعه والأهلى يتسلح بقرار الكاف الذى أعطاه اللقب ، لذا فإن قرار الزمالكبتصعيد الأمر للجهات الدولية هو الحل الانسب للتخلص من هذه الازمة نهائيًا، وعلينا أن ننتظر قرار المحكمة الرياضية وبعدها سنغلق الملف للأبد ولابد ألا نفتحه مجددًا".
وتحرك إدارة نادى الزمالك الشكوى الخاصة بملف نادى القرن بعد عيد الفطر المبارك، بعدما كلف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعىأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن.
ويتضمن الملف ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.
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