رياضة | الزمالك يحسم مصير طارق حامد من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير طارق حامد من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي نادي الزمالك مصير الدولي المصري طارق حامد نجم القلعة البيضاء من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي القلعة البيضاء، يرفضون بشكل قاطع بيع طارق حامد خلال ميركاتو الصيف المقبل، في ظل العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها عروض الاحتراف من دول الخليج.

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وأكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا نية في التفريط في طارق حامد، خاصة أنه أحد أهم الركائز الأساسية في الفريق ولا يمكن التفريط فيه حالياً.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء بضرورة الحفاظ على طارق حامد، حيث يُعد اللاعب من أهم لاعبي الفريق الأبيض.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قد صرح مؤخرا أنه لن يتم التفريط في طارق حامد هو ليس للبيع، ولا توجد نية في الاستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.