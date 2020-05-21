رياضة | موعد إعلان برشلونة عن ضم "لاوتارو"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد إعلان برشلونة عن ضم "لاوتارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية أن هناك خطوة واحدة تفصل نادي برشلونة عن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق بين الطرفين تم بالفعل لكن هناك تفاصيل صغيرة مازال يتم مناقشتها وسيتم الإعلان عن الصفقة عند انطلاق الدوري الإسباني والإيطالي.

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وبحسب المعلومات الواردة من " Sky Italy "، فإن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، أن إنتر ميلان يطمح في ضم كافاني في صفقة مجانية، تحسبا للرحيل المحتمل للاوتارو إلى برشلونة.

وشارك كافاني مع باريس سان جيرمان في 301 مباراة، تمكن من تسجيل 200 هدفاً وصنع 43.